«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)

21 августа 2025 07:29
Языковой барьер не мешает.

В конце 60-х годов вышли «Бременские музыканты» — мультфильм, который выбился из привычного советского стандарта. До этого отечественная анимация редко позволяла себе такую легкость и ироничность. Здесь все было иначе: драйв, юмор, дерзкие песни и совершенно новая подача.

Мультфильм полюбился не только в СССР — за рубежом его тоже оценили. Настоящий бум случился в начале нулевых, когда проект начали выпускать на DVD. Без субтитров и знания русского языка, его все равно смотрели — ради музыки, которая оказалась универсальной.

Советский шедевр, опередивший время

Зарубежные зрители в своих отзывах сходятся в одном: музыка — это сердце «Бременских музыкантов». Они заметили, что в песнях чувствуются мотивы западного рока. Те, кто смог перевести заедающие строчки, назвали их остроумными, веселыми и жизнеутверждающими.

Я одолжил свой DVD с этим мультфильмом нескольким друзьям, и обеим семьям он понравился! — делится зритель.

Для многих именно универсальный язык музыки стал ключом: диалоги здесь встроены в песни, поэтому неважно, знаешь ли ты русский — эмоции все равно читаются. И только анимация подвела — в этой части мультфильм больше ругают.

Как такая потрясающая музыка и озвучка могут сочетаться с такой небрежной анимацией, — возмущается обозреватель.

В любом случае даже спустя десятилетия «Бременские музыканты» продолжают находить новых поклонников и держать хороший рейтинг: пользователи IMDb ставят 7,9 баллов. Достойный результат.

Ранее мы писали: Возьми «Слово пацана» с «Лихими», сделай все наоборот: в России вышел уникальный сериал про 90-е — для тех, кого от 90-х уже тошнит

Фото: Кадры из мультфильма «Бременские музыканты» (1969), «По следам бременских музыкантов» (1973)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
