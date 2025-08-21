«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)

В конце 60-х годов вышли «Бременские музыканты» — мультфильм, который выбился из привычного советского стандарта. До этого отечественная анимация редко позволяла себе такую легкость и ироничность. Здесь все было иначе: драйв, юмор, дерзкие песни и совершенно новая подача.

Мультфильм полюбился не только в СССР — за рубежом его тоже оценили. Настоящий бум случился в начале нулевых, когда проект начали выпускать на DVD. Без субтитров и знания русского языка, его все равно смотрели — ради музыки, которая оказалась универсальной.

Советский шедевр, опередивший время

Зарубежные зрители в своих отзывах сходятся в одном: музыка — это сердце «Бременских музыкантов». Они заметили, что в песнях чувствуются мотивы западного рока. Те, кто смог перевести заедающие строчки, назвали их остроумными, веселыми и жизнеутверждающими.

Я одолжил свой DVD с этим мультфильмом нескольким друзьям, и обеим семьям он понравился! — делится зритель.

Для многих именно универсальный язык музыки стал ключом: диалоги здесь встроены в песни, поэтому неважно, знаешь ли ты русский — эмоции все равно читаются. И только анимация подвела — в этой части мультфильм больше ругают.

Как такая потрясающая музыка и озвучка могут сочетаться с такой небрежной анимацией, — возмущается обозреватель.

В любом случае даже спустя десятилетия «Бременские музыканты» продолжают находить новых поклонников и держать хороший рейтинг: пользователи IMDb ставят 7,9 баллов. Достойный результат.

