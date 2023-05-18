Такая пошлость не снилась даже группе «На-На»: какими были фанаты на заре СССР

Некоторые ошибочно полагают, что у группы «На-На» были самые сумасшедшие поклонницы. Девушки выбегали на сцену, отрывали от нарядов музыкантов целые куски и вели себя вызывающе пошло. Однако это не сравнится с тем, что творили фанатки Сергея Лемешева и Ивана Козловского.

Оба исполнителя выступали в Большом театре начиная с 1930-х. На заре СССР они стали настоящими звездами. Поэтому юные любительницы их творчества старались использовать любую возможность для того, чтобы встретиться с кумирами.

Поклонницы Сергея Яковлевича вели себя более чем развязно. Они выслеживали певца, наблюдали за окнами его квартиры, а при встрече падали в обморок. Некоторые девушки даже не скрывали своего возбуждения, когда слышали голос исполнителя. А вот обожательницы Ивана Семеновича поступали хитрее. Они пытались подружиться с его законными женами, что кажется бесстыдным поступком и точно не сопоставимо с действиями любительниц группы «На-На».