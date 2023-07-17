Такая помада даже из моложавой женщины 50+ сделает мымру: есть в косметичке у каждой

Правильно подобранный цвет помады делает лицо более молодым и свежим. Но стоит только «промахнуться» с оттенком — и можно тут же превратиться из очаровательной женщины в самую настоящую мымру.

Наверняка в косметичке у каждой есть матовая или полуматовая помада яркого цвета, например, красного. Именно с ней и стоит быть осторожнее, особенно если вам за 50. Такой цвет, как отмечает профессиональный визажист Ангелина Образцова, утяжеляет образ и прибавляет возраста даже молодым женщинам.

Использовать подобную помаду можно только для вечернего макияжа, при этом предварительно важно нанести на губы контурный карандаш. В остальных случаях лучше выбирать более спокойные оттенки и легкую текстуру.