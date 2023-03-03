Такая настоящая: Люба из «Интернов» показала себя без тонны грима

На днях звезда «Интернов» Светлана Пермякова отметила 51-й день рождения. В обращении к подписчикам в социальных сетях она рассказала, что предпочитает радоваться за своих близких. Например, за дочь, которая впервые встала на лыжи. А после шокировала поклонников фото без мейкапа.

Кадр с веснушчатой артисткой в халате после водных процедур она сопроводила объявлением о продолжении гастролей: «Когда выходные удались. Впереди новый забег: Питер, Находка, Владивосток, Москва и Пермь».

В эти города московский «Мюзик-Холл» везет премьерную комедию «Без любви виноватые». Фото произвело фурор среди фанатов актрисы. «Свежа, как утренняя роса», «Вы само очарование, талант и гордость нашего кино», — подписчики не скупились на комплименты. Искренность актрисы пришлась поклонникам особенно по душе. «Вот настоящая, наша», «Светлана, вы такая приятная», — восхищались комментаторы.