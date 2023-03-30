Такая мощная: посмотрите, как выглядит дочь Пригожина, ставшая моделью plus-size

Дочь Иосифа Пригожина от первого брака с Еленой Пригожиной всегда переживала из-за лишнего веса. После изнурительной (и успешной) работы над собой Данае удалось полюбить свой образ и научиться на нем зарабатывать.

Свое 26-летие Даная Пригожина отметила в статусе plus-size модели. Она позировала для бренда «Авантюра» и несколько лет назад открыла свой магазин, где продают вещи от 40 до 60 размера. К своей работе звездная наследница относится со всей серьезностью. Она получила образование по специальностям «Стилист» и «Визажист». Даная следит за своим телом и выступает против лицемерного бодипозитива.

«Девочки, которые с весом 150+ говорят, что кайфуют — вы серьезно? Это какая нагрузка на позвоночник и суставы, да и на все органы. Конечно, представления о прекрасном — личное дело каждого. Но во всем есть мера!» — писала два года назад дочь именитого композитора.

Даная счастлива в браке, не так давно она стала мамой. Подписчики отмечают бешеную энергетику, которая чувствуется в ней даже через экран смартфона. Многие сравнивают наследницу с аргентинской актрисой, сказочной принцессой и роскошной красоткой. Также поклонники отмечают ее умение подбирать наряды.