Такая могла вырасти только у Зайцева: внешность внучки модельера пугает россиян

Мария, внучка легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева, недавно появилась в эфире одного телеканала. Публика была поражена ее феноменальному сходству с именитым родственником.

Мария Зайцева с детства купалась в любви дедушки. Ее родители постоянно скандалили и омрачали жизнь своему ребенку. Тогда ответственность за воспитание девочки на себя взял Вячеслав Михайлович. Он мечтал, чтобы она стала наследницей его империи. С подачи Зайцева Мария начала карьеру модели и выходила на подиум в его коллекциях.

Сегодня девушка ведет закрытый образ жизни. Но недавно она сделала исключение и появилась на шоу «Звезды сошлись». Всех поразило, как она похожа на своего деда.

«Разве люди бывают так сильно похожи? Даже страшно. Зубы и те дедушкины», — пишут пользователи Сети.

Кутюрье не стало в апреле этого года. Последние годы жизни модельер тяжело болел, и присматривали за ним совершенно чужие люди. Однако, когда пришло время делить наследство, внезапно объявились многочисленные родственники и претенденты на имущество Зайцева.