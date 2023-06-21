«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой

Юлия Высоцкая вот уже второй месяц подвергается жесткой травле в Сети. Хейтеры едко насмехаются над кулинарным шоу артистки, где она готовит по довольно странным рецептам. И в большинстве случаев блюда у звезды не получаются.

Поклонники надеялись, что на защиту блондинки встанет ее муж — режиссер Андрей Кончаловский. Но все это время постановщик делает вид, что ничего не происходит. Такое поведение вызывает у публики массу вопросов. Однако Павел Воля нашел ему простое объяснение.

Юморист дал интервью Надежде Стрелец, где признался, что знаком с избранником Высоцкой. Комик заметил, что супружеской паре, как и многим другим селебрити, нет дела до того, что говорят за их спиной. Вот почему Кончаловский не считает нужным вмешиваться в скандал с женой и давать отпор злопыхателям.