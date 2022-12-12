Такая куколка: от молодой Фрейндлих у Новосельцева ноги бы подкосились (фото)

Фанаты не могут сдержать свое удивление при виде артистке в начале карьеры.

Алиса Фрейндлих стала известна массовому зрителю далеко не сразу после окончания театрального университета. Одним из главных ее фильмов стал «Служебный роман», в котором сыграл и Андрей Мягков. При этом мало кто из поклонников знает, что артисты к этому времени уже встречались на съемках.

Так, первой совместной работой Мягкова и Фрейндлих стал черно-белый фильм «Похождения зубного врача» Элема Климова, который вышел на экраны в 1965 году. В картине, которая стала для Мягкова дебютом в кино, он играет роль стоматолога, а Фрейндлих — одну из его пациенток.

При этом для Фрейндлих фильм стал уже шестой работой в кино. В то время ей был лишь 31 год, и она активно занималась построением своей карьеры. Она уже успела сняться в «Полосатом рейсе» в эпизодической роли, а уже через год выйдут «Двенадцать стульев», где она воплотит роль Эллочки-людоедки.

Поклонники с удивлением реагируют на раннюю работу любимой артистки. Как отмечают многие, она выглядит иначе, чем ее привыкли видеть зрители, и отличается своей красотой и привлекательностью.