«Такая красотка была»: фанаты не узнают Майю Донцову из «Дома-2» после развода с Купиным

На проекте «Дом-2» одной из самых красивых пар стали Майя Донцова и Алексей Купин. Отношения влюбленных были полны страстей. В 2019 году молодые люди поженилась, однако брак был недолгим – после шести лет отношений Донцова и Купин расстались. Детей у пары нет.

В интервью Майя Донцова признавалась, что тяжело переживает разрыв с любимым. Отразилось горе и на внешности телезвезды – поклонники перестали узнавать красотку.