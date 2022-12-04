«Такая красотка была»: фанаты не узнают Майю Донцову из «Дома-2» после развода с Купиным
Переживает не лучшие времена.
На проекте «Дом-2» одной из самых красивых пар стали Майя Донцова и Алексей Купин. Отношения влюбленных были полны страстей. В 2019 году молодые люди поженилась, однако брак был недолгим – после шести лет отношений Донцова и Купин расстались. Детей у пары нет.
В интервью Майя Донцова признавалась, что тяжело переживает разрыв с любимым. Отразилось горе и на внешности телезвезды – поклонники перестали узнавать красотку.
«Почему вы такая полная стали?», «Как человек изменился... Такая красотка была... Жаль. Ничего не осталось», «Вы такая неприятная стали после развода… (Я не про внешность)», «Что-то Майя опухла со всех сторон. Пора бы и скинуть немного кг», – судачили подписчики экс-участницы «Дома-2».