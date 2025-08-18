«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке

Меню
18 августа 2025 20:32
Вообще, актера обожают, но здесь что-то пошло не так.

Киллиан Мерфи — тот редкий актер, которому прощают почти все. Будь он брутальный лидер из «Острых козырьков» или неоднозначеный герой в «Оппенгеймере» — зрители в любом случае восхищаются его харизмой.

Но есть у него одна роль, которую публика возненавидела искренне и всем сердцем. Конечно, все благодаря фантастическому таланту.

Имя Джексона Риппнера из фильма «Ночной рейс» начали ставить рядом с самыми раздражающими персонажами поп-культуры — Джоффри Баратеоном из «Игры престолов» и Долорес Амбридж из «Гарри Поттера».

Когда улыбка оборачивается злом

Эта роль считается одной из самых недооцененных в карьере Мерфи. В 2005 году режиссер Уэс Крэйвен снял триллер «Ночной рейс». На первый взгляд все начинается как романтическая история: героиня Рейчел МакАдамс, Лиза Рейзерт, знакомится в аэропорту с обаятельным парнем. Улыбки, легкий флирт, случайные шутки — кажется, вот-вот начнется воздушный роман.

Но все оказывается страшной ловушкой. Очаровательный сосед по креслу на самом деле — террорист Джексон Риппнер. И Лиза нужна ему лишь как пешка в большом плане: он собирается организовать убийство заместителя министра внутренней безопасности США.

Самое жуткое в том, как Мерфи переворачивает впечатление о герое: от обаятельного спутника к хищнику, который наслаждается властью над жертвой. Здесь в нем уже нет ни намека на очаровывающую харизму — только холодное, чистое зло.

«Киллиан Мерфи тоже поразил... такая дрянь, я испытывала к нему лишь ненависть. С первых секунд», «Как только герой Киллиана Мерфи раскрывает свою суть, то история накаляется», — говорят рецензенты.

Ранее мы писали: «Зашкаливает тестостерон и раздувается эго»: Дауни-младший превратил съемки новых «Мстителей» в ад — премьеру перенесли именно из-за него

Фото: Legion-Media, Кадры из фильмов «Ночной рейс» (2005)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
