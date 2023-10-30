Такая «чернуха» была недопустима: этот фильм с Евстигнеевым запрещали на 20 лет

Евгений Евстигнеев за годы карьеры заслужил любовь нескольких поколений зрителей. Фильмы с его участием пользовались неизменным успехом, а сам он считался одним из главных артистов страны. При этом некоторые его работы все же не отвечали требованиям цензуры.

Так, в 1966 году артист исполнил главную роль в сатирическом фильме «Скверный анекдот», снятом по произведению Федора Достоевского. Сюжет картины рассказывал о чиновнике, который, загоревшись либеральными идеями, решает по-новому устроить отношения с подчиненными. Но его замысел оборачивается провалом.

Цензоры совсем не оценили задумку режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Они заметили, что авторы решили высмеять советскую действительность и даже самого Леонида Брежнева. Поэтому фильм отправили на полку на 21 год.