Такая была одна на миллион: Олег Янковский женился на собственной копии (фото)

Олег Янковский считается одним из лучших актеров своего поколения. Он сумел построить не только блестящую карьеру, но и крепкую семью.

Всю жизнь Янковский прожил с актрисой Людмилой Зориной. Когда они только поженились, супруга была известной артисткой, а о ее муже тогда никто ничего не знал. Но прошло совсем немного времени, когда о ней заговорили как о жене «того самого Янковского». Так Зорина ушла на второй план, чтобы муж мог блистать.

А ведь в начале своей карьеры Людмила была довольно перспективной актрисой. Она даже снималась вместе со своим именитым супругом. Чета появилась в картине «Парень из нашего города». Кстати, многие зрители обратили внимание, что в этом фильме актеры поразительно похожи друг на друга: одинаковые черты лица, улыбка, взгляд и даже цвет волос.

Видимо, это и подкупило Янковского, когда он выбирал себе жену. В реальной жизни можно встретить множество пар, где супруги похожи друг на друга. Как правило, такие союзы оказываются особенно крепкими. Брак Янковского и Зориной — прямое тому подтверждение.