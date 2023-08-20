Так жить нельзя: Олешко захламил свою крошечную квартиру (фото)
Долгие годы артист не занимался своим жильем.
Александр Олешко за годы карьеры успел обзавестись не одним жильем. Успешный артист, как пишут СМИ, стал обладателем дома в Подмосковье, также у него есть однокомнатная квартира на Патриарших прудах.
Артист не скрывает: он давно не живет в скромном жилье, а использует его в качестве склада. В комнате можно увидеть десятки вещей, которые он хранит в память о минувших днях, а также настоящие раритеты, например, сервант самого Юрия Никулина. И ремонт звезда эстрады не делал практически со дня покупки. Судя по снимкам, в квартире можно заметить старинную сантехнику, обшарпанные стены, отклеивающиеся обои.
Но несколько лет назад артист все же решился на переделку. Он обратился в шоу «Идеальный ремонт» в надежде, что эксперты обновят его квартиру. И в итоге они выкинули большую часть вещей, которые копил артист, полностью обновив всю обстановку.