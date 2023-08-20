Так жить нельзя: Олешко захламил свою крошечную квартиру (фото)

Александр Олешко за годы карьеры успел обзавестись не одним жильем. Успешный артист, как пишут СМИ, стал обладателем дома в Подмосковье, также у него есть однокомнатная квартира на Патриарших прудах.

Артист не скрывает: он давно не живет в скромном жилье, а использует его в качестве склада. В комнате можно увидеть десятки вещей, которые он хранит в память о минувших днях, а также настоящие раритеты, например, сервант самого Юрия Никулина. И ремонт звезда эстрады не делал практически со дня покупки. Судя по снимкам, в квартире можно заметить старинную сантехнику, обшарпанные стены, отклеивающиеся обои.

Но несколько лет назад артист все же решился на переделку. Он обратился в шоу «Идеальный ремонт» в надежде, что эксперты обновят его квартиру. И в итоге они выкинули большую часть вещей, которые копил артист, полностью обновив всю обстановку.