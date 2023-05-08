Так за столом делают только дикари: уверены, вы хоть раз ошиблись

Никто не хочет показаться за общим столом невоспитанным человеком, но порой избежать подобной участи крайне сложно. Есть такие правила этикета, которые хотя бы раз точно нарушал каждый.

Например, далеко не все знают, как правильно брать кусок хлеба из корзинки. Только дикари делают это, не предложив заранее кусочек соседям с правой и левой стороны.

Также следует быть особенно осторожным, когда дело доходит до тостов. Многие привыкли чокаться во время праздничного застолья, но это грубая ошибка. Правильно будет поднять бокал — этого вполне достаточно.

И другой не менее важный нюанс касается тостов в вашу честь. Считается, что после торжественной речи тот, кому она посвящается, должен выпить вместе со всеми остальными. Но на самом деле это неверно — нужно держать бокал в руке, но отпивать из него не следует.