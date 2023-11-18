Так выступал недолго: вот как выглядел Кобзон в форме и с пышной бородой

Иосиф Кобзон придерживался неизменного образа на протяжении многих лет. Соболиные брови, аккуратный парик, тщательно выбритое лицо и строгий костюм — кажется, певец законсервировался в таком облике лет на 30. Однако в молодости покойный исполнитель мог позволить себе смелые творческие эксперименты.

Советский «Голубой огонек» сильно отличался от нынешнего. На повестке программы было множество политических тем. В 1962 году во время торжества воспевали победу кубинской революции и дружбу с Фиделем Кастро. Кобзон примерил на себя образ то ли вождя, то ли рядового партизана.

Музыкант исполнил песню «Куба — любовь моя», написанную знаменитыми супругами Николаем Добронравовым и Александрой Пахмутовой. С накладной бородой и в форме цвета хаки Иосиф Кобзон выглядел весьма необычно. Подтанцовка у певца тоже была соответствующей.