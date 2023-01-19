Так выглядит идеальная девушка: при виде фото в полный рост от ужаса вздрагивают все

Миллионы пользовательниц социальных сетей ежедневно делятся с публикой своими снимками. Многие девушки не боятся весьма откровенных образов, стараясь привлечь внимание к своей фигуре. И именно на основе этих публикаций нейросеть не так давно вывела идеальную девушку.

Искусственный интеллект объединил миллионы фотографий, попытавшись найти в них объединяющие черты. По его мнению, идеальная девушка проводит свое время у пляжа в бикини и не стесняется хвастаться своей фигурой, обязательно принимая привлекательные позы.

Пользователи Сети при этом не остались в восторге от фотографии. Дело в том, что искусственный интеллект не учел физику человеческого тела и развернул половину девушки, использовав на одном снимке все самые популярные позы моделей в социальных сетях.