Так выглядит идеальная девушка: при виде фото в полный рост от ужаса вздрагивают все
Искусственный интеллект показал свое видение женской красоты.
Миллионы пользовательниц социальных сетей ежедневно делятся с публикой своими снимками. Многие девушки не боятся весьма откровенных образов, стараясь привлечь внимание к своей фигуре. И именно на основе этих публикаций нейросеть не так давно вывела идеальную девушку.
Искусственный интеллект объединил миллионы фотографий, попытавшись найти в них объединяющие черты. По его мнению, идеальная девушка проводит свое время у пляжа в бикини и не стесняется хвастаться своей фигурой, обязательно принимая привлекательные позы.
Пользователи Сети при этом не остались в восторге от фотографии. Дело в том, что искусственный интеллект не учел физику человеческого тела и развернул половину девушки, использовав на одном снимке все самые популярные позы моделей в социальных сетях.
«Ха-ха, она действительно „идеальная“. Все, что нужно, на самом видном месте», — уверена публика.