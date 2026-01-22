Оповещения от Киноафиши
Так вот зачем наложницы мазали лицо птичьим пометом: в «Великолепном веке» об этом ни слова – и хорошо

Так вот зачем наложницы мазали лицо птичьим пометом: в «Великолепном веке» об этом ни слова – и хорошо

22 января 2026 17:38
Так вот зачем наложницы мазали лицо птичьим пометом: в «Великолепном веке» об этом ни слова – и хорошо

Хочется плакать, когда узнаешь, ради чего все это, и какие были последствия.

В сериале «Великолепный век» нам показывают роскошь, интриги и невероятную красоту обитательниц гарема. Однако за кадром остались весьма сомнительные детали их ежедневного ухода. Создатели деликатно умолчали, какой ценой и какими методами достигался вожделенный эталон красоты – кожа «цвета утреннего молока».

То, что творилось в косметичках у наложниц, могло бы составить конкуренцию лаборатории алхимика. Французские врачи, попавшие в гарем, приходили в ужас от местных «бьюти-ритуалов».

Так вот зачем наложницы мазали лицо птичьим пометом: в «Великолепном веке» об этом ни слова – и хорошо

Например, желая добиться той самой «молочной», почти прозрачной кожи, женщины использовали... пилинг на основе помета голубей и летучих мышей, замешанного на меду и лимонном соке.

Согласитесь, не самое романтичное сочетание? Эта гремучая смесь работала просто: она буквально выжигала верхний слой кожи. Но и это было лишь началом пути к «совершенству».

Чтобы кожа была фарфоровой, в ход шли свинцовые белила и составы на основе ртути. Девушки методично травили себя, мечтая о бледном сиянии в свете факелов. В итоге к 30 годам многие фаворитки обзаводились серой, безжизненной кожей, кровоточащими деснами и подрагивающими руками – классическими симптомами отравления ртутью.

Так вот зачем наложницы мазали лицо птичьим пометом: в «Великолепном веке» об этом ни слова – и хорошо

Любопытно, что мода на ядовитые белила пришла из Европы, но именно в условиях гаремной конкуренции она достигла апогея. Парадокс ситуации усугублялся культом чистоты: ежедневные посещения хаммама, где кожа распаривалась, лишь ускоряли проникновение яда в кровь.

Вот так то, что в Париже портило цвет лица, в Стамбуле зачастую приводило к быстрому и печальному угасанию. Так что знаменитая «фарфоровая» бледность была не признаком аристократии, а скорее ссвоеобразной «меткой» жертвы жестоких стандартов красоты.

Так вот зачем наложницы мазали лицо птичьим пометом: в «Великолепном веке» об этом ни слова – и хорошо

Ранее мы писали: Не просто история любви в шикарном дворце: 3 важных проблемы, которые поднимает «Великолепный век»

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
