Так вот в чем секрет: китайцы целыми днями пьют кипяток, и не без причины

Они не могут отказаться от горячей воды.

Жители Азии часто говорят о своей любви к чаю. Однако на деле китайцы пьют напиток, который больше похож на обычный горячий кипяток. Более того, им они щедро угощают родственников и друзей.

На самом деле эта традиция появилась не просто так. Кипяток привыкли пить взрослые и маленькие дети. Все дело в том, что в Китае очень грязная вода, поэтому ее кипячение — обязательный процесс для использования.

Также горячая жидкость полезна для здоровья. Она помогает поддерживать необходимый питьевой режим и бережет от возможного переохлаждения. Поэтому китайцы активно используют термосы.

В пользу кипятка говорит и медицина. Китайские практики верят, что он помогает очистить кровь и укрепить иммунитет. И, наконец, нельзя списывать культурный фактор. Горячая жидкость для жителей Азии — символ жизненной силы. Вот почему гостей стремятся напоить кипятком, как только они пересекают порог дома. Иногда в напиток добавляют специи или травы для неповторимого вкуса.