Так вот в чем дело: как Захаровна захомутала женатого Кузякина из «Любовь и голуби»

Зрители романтической комедии «Любовь и голуби» симпатизировали главному герою картины. Многие считали его почти идеальным мужчиной, который, в отличие от других, не зависим от алкоголя и увлекается вполне безобидным занятием. Однако после его измены супруге мнение изменилось.

К тому же не все поняли, почему Василий выбрал именно Раису. Она действительно очень привлекательна, но одна красота не сподвигла бы Кузякина на предательство законной жены. Поэтому некоторые считают, что причина кроется в мироощущении персонажа, а не его мимолетной влюбленности.

Дзен канал «Рыжая сова cinema» пишет, что герой все ещё чувствует себя ребенком и с детским любопытством хочет исследовать этот мир. А Раиса — опытная и знающая женщина, с которой можно интересно беседовать или же просто слушать, что она говорит. Супруга Василия более прагматичная и не привыкла рассуждать о красоте или искусстве, поэтому мужчина и попадает «в сети» Захаровны.