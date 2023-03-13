Так вот в чем дело: этот факт навсегда изменит отношение к «Иронии судьбы»

Теперь все встало на свои места.

Нетленная картина «Ирония судьбы, или С легким паром!» никогда не надоест зрителям. Но не все знают, какие отношения складывались между актерами на площадке и как это сказалось на фильме.

Ольга Науменко, сыгравшая Галю, сначала проходила пробы с Олегом Далем. Сцена с поцелуем далась ей легко и непринужденно, а вот с Андреем Мягковым актрисе пришлось помучиться. Между артистами не было никакой «химии», и Эльдар Рязанов долго не мог добиться от Науменко нужной игры.

Сцена в коридоре, где Галя смотрит на Женю в зеркале, стала самой тяжелой для Ольги Николаевны. Режиссера категорически не устраивал взгляд актрисы, в котором не было ни нежности, ни трепета. Дошло до скандала, и Науменко в итоге разрыдалась.

Потом она все-таки взяла себя в руки и сыграла эту сцену. А свой негатив артистка выпустила в одной реплике. На вопрос Жени о приглашении Катанянов она ответила грозным железным тоном: «Обойдутся!»

Именно поэтому в любовь Лукашина и Гали никто не поверил и не осудил героя за «побег» — все дело в отсутствии пресловутой «химии» между актерами.