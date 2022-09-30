Так вот почему советская форма была коричневой с белым фартуком

Многие считают, что школьная форма впервые появилась лишь в Советском Союзе в 1948 году, но это не так. Если посмотреть, например, на форму девочек, то она будет очень похожей на ту, которую до революции носили горничные, гимназистки и выпускницы институтов благородных девиц: коричневые или черные платья, белые фартуки, пришивные воротнички.

Конечно, советские учителя и воспитатели официально не могли провозгласить, что продолжают традиции дореволюционного образования, но на самом деле введение формы именно такого образца не было случайностью.

По мнению исследователей, с помощью подобной одежды советским девочкам старались внушить те же идеалы поведения и привычки, которыми отличались горничные царской России и дореволюционные ученицы гимназий: опрятность, скромность, трудолюбие, готовность к любой домашней работе, уборке и т.д.