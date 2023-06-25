Так вот почему нельзя носить одну и ту же вещь 2 дня подряд: причины вас ошеломят

Некоторые вещи настолько хорошо смотрятся на человеке, что он готов ходить в них дни напролет. Однако, регулярно появляясь на публике в одном и том же наряде, он рискует не только столкнуться с осуждением любителей моды, но и с другими, более серьезными последствиями.

Например, свежесть предметов гардероба в таком случае будет под вопросом, что может привести к появлению сыпи или даже акне. К тому же окружающие довольно быстро почувствуют, что рядом с ними находится неопрятный человек, и вряд ли они захотят продолжить с ним общение.

Другой важной причиной регулярно менять наряды является поверье о том, что одежда хранит в себе негативную энергетику.

Поэтому, надевая одни и те же вещи несколько дней подряд, есть риск перенести эмоции из прошедшего периода в настоящий. И даже психологи советуют как можно быстрее расставаться с тем, что связано с неприятными воспоминаниями.