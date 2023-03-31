Так вот почему Караченцов женился на Поргиной: ответом послужит одно фото

Людмила Поргина стала единственной женой прославленного актера Николая Караченцова. Она вызывала у публики противоречивые чувства из-за своей якобы мании к скандалам и желания сделать из болезни мужа настоящее шоу. Но чем же Поргина смогла покорить сердце именитого актера?

Будущая супруга Караченцова с детства мечтала играть в театре и кино. Людмила Андреевна поступила в Школу-студию при МХАТе, и довольно быстро ей удалось заполучить дебютную роль в фильме. Поргина снялась в картине «Много шума из ничего», а затем последовали и другие работы. В начале 70-х с участием актрисы вышел телеспектакль Марка Захарова «Пир во время чумы», где играл и Караченцов. Поргина же исполнила роль девушки на праздновании. Артистка предстала перед зрителями во всей красе: роскошные черные волосы, бездонные глаза, глубокий взгляд, аристократическая внешность. Неудивительно, что Николай Петрович потерял голову от такой прелестной барышни.

Уже через год состоялась их свадьба, инициатором которой стала Поргина. После брака ее карьера отошла на второй план, ведь все свое время актриса посвящала мужу и сыну. Супруги прожили вместе вплоть до самой смерти Караченцова в 2018 году.