Так вот куда он пропал: от реакции россиян на возвращение Араша станет не по себе

Когда-то хиты Араша звучали буквально отовсюду. Певец блестяще выступил на «Евровидении» в 2009 году, где вместе с Айсель Теймурзаде занял третье место. Вскоре после этого он пропал с радаров.

Артист продолжил выпускать песни, но при этом уже не мог похвастаться былой популярностью. Теперь же ирано-шведский исполнитель вновь заставил всех говорить о себе — правда, далеко не в положительном ключе.

Араш, известный своей любовью к дуэтам, засветился в новом клипе вместе с певицей Нюшей. Знаменитости перепели хит «Выбирать чудо», который участница «Фабрики звезд» выпустила еще в 2010 году. Тогда песня произвела эффект разорвавшейся бомбы, но повторить этот успех не удалось.

Россияне безрадостно отреагировали на возвращение Араша, раскритиковав и его внешний вид, и работу с Нюшей.