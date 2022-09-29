Так вот кто сыграл руку из «Семейки Аддамс»: без магии не обошлось

Рука из фильма «Семейка Аддамс», которую также называли «Вещь», по мнению многих поклонников фильма, была самым запоминающимся и характерным персонажем, несмотря на то, что всю картину общалась лишь жестами.

Роль Руки исполнил канадский маг и иллюзионист Кристофер Харт. И это, кстати, далеко не единственный раз, когда он исполнял подобные роли: кроме сиквела «Ценности семейки Аддамс» рука Кристофера появилась также в фильмах «Ангел» и «Рука-убийца».

Но настоящая известность Харта лежит, конечно, за пределами съемочной площадки. Еще в восьмилетнем возрасте юный Кристофер всерьез заинтересовался фокусами и магией, и с тех пор это его главная страсть. Ему даже удалось несколько лет поработать с самым известным магом мира, самим Дэвидом Копперфильдом, у которого Харт работал ассистентом.

В итоге он достиг в своей профессии колоссальных высот и признания коллег, дважды получив главную для любого иллюзиониста премию «Волшебный замок года».