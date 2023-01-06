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Так вот кем на самом деле был индеец из «Ягуара»: правда всплыла спустя 26 лет

6 января 2023 15:15
Так вот кем на самом деле был индеец из «Ягуара»: правда всплыла спустя 26 лет

Зрители до сих пор в восторге от яркого героя.

Франсис Вебер представил свой комедийный боевик «Ягуар» в 1996 году. Приключенческая история с Жаном Рено в главной роли мгновенно полюбилась зрителям со всего мира из-за насыщенного сюжета, а также ярких персонажей. А в особенности фанатам запомнился индеец Вану.

Как оказалось, роль Вану исполнил Харрисон Лоу, настоящий индеец из Северной Америки. Для него это была уже не первая роль в кино, поэтому Вебер при поиске подходящего актера сразу же обратил внимание на знаменитость и не ошибся, ведь своей яркой внешностью и харизмой актер сделал фильм еще популярнее.

После «Ягуара» карьера Лоу не закончилась: его можно увидеть еще в двух фильмах, а в этом году выходит сразу два сериала с его участием. Однако звездой мирового кино ему так и не удалось стать, ведь он посвятил себя жизни в своем племени. На родине Лоу известен как талантливый писатель и ярый защитник индейского быта, ценностей и культуры.

Фото: Кадр из фильма «Ягуар» (1996)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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