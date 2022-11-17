Так вот как создали знаменитый эффект из «Матрицы»: невероятная работа

«Матрица» по праву считается революционным фильмом. Создатели, на тот момент еще братья Вачовски, подняли планку спецэффектов на неслыханный уровень. Одной из самых сложных сцен, которая стала визитной карточкой трилогии и объектом кинопародий, является «застывшее время». Вот как создавался культовый эффект, где Нео уклоняется от пуль Агента Смита.

Сначала режиссеры создавали версию в цифровом варианте, чтобы правильно расставить персонажей и распланировать положение камер. Всего понадобилось 120 устройств. Камеры были неподвижны и близко располагались друг к другу.

Мягкий переход кадров обеспечил метод интерполяции. Он придал замедленной картинке эффект, когда некоторые детали оставались подвижными.

Например, легендарный плащ Нео. Съемки проходили на фоне зеленого экрана, чтобы ни одно из технических устройств не попало в кадр. Тросы помогали актерам принять необходимое положение. Вот с помощью таких сложных технологий и выкручивались режиссеры культовой фантастики.