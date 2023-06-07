Так в Дубае делают только россиянки, а местные над ними смеются: вам станет стыдно

О россиянках, обитающих в Объединенных Арабских Эмиратах, уже впору слагать легенды. Что только не вытворяют девушки «в поиске» в попытке привлечь к себе внимание олигарха, шейха или уже хоть кого-нибудь не с пустым кошельком, чтобы остаться в Дубае, в современной колыбели богатой жизни, роскоши и брендов.

Однако некоторые выходки россиянок в Эмиратах находятся просто за гранью добра и зла. Представительницы прекрасного, а иногда и сильного пола ведут себя в мусульманской стране, что называется, как дома: щеголяют в открытой и вызывающей одежде. А ведь это запрещено в исламской культуре, уважать которую «понаехавшие» категорически отказываются.

Еще один испанский стыд — тотал лук в монобренде. Дорвавшись до люксовых вещей, россиянке спешат «увешаться» ими с ног до головы, поэтому если на леди платье, усеянное логотипом, например Fendi, то от Fendi на ней будут даже носки и, простите, трусы.

Роскошь напоказ в Дубае — это тоже удел приезжих. Дубай — дорогой город даже по меркам весьма состоятельных коренных жителей Эмиратов. Там обитают только люди с тугими кошельками. Поэтому бравировать своими доходами местные не видят смысла. В отличие от приезжих, для которых выставить свои часы за миллионы рублей на всеобщее обозрение — это вопрос жизни и смерти.