Так в Америке не делают: вы не поверите, что больше всего ошарашило приехавшего в Россию иностранца

Заграничные гости признаются, что никогда не сталкивались с таким у себя на родине.

Менталитет жителей России и США имеет немало как общих черт, так и различий. Многие иностранцы с удивлением замечают, насколько сильно может отличаться устройство быта и отношения между людьми. При этом иногда разницу можно заметить в самых привычных вещах.

Так, больше всего американцев, приехавших в Россию, удивляют входные домашние двери. Они с недоумением отмечают, что самые обычные квартиры похожи на сейфы, ведь чтобы попасть в них, нужно открыть несколько замков на тяжелой двери. А самое удивительное для них в том, что подобное встречается в каждом доме и является обязательным правилом при обустройстве квартиры.

Такое отношение к безопасности собственного дома не распространено в Америке. Местные жители предпочитают ставить обычные деревянные двери, которые в России используются в качестве межкомнатных. И мало кто из иностранцев понимает, почему русские именно так предпочитают защищать свой дом.