Так стыдно ни разу не было: о позоре советского Фанфан-Тюльпана узнала вся страна

В начале 50-х вышел французский кинохит «Фанфан-Тюльпан». С той поры имя главного героя в исполнении Жерара Филипа стало нарицательным. Так, прославленного советского артиста Андрея Миронова сравнивали с Фанфан-Тюльпаном, ведь он отлично владел шпагой. Этот навык помог актеру получить роль в картине «Достояние республики» Владимира Бычкова. От Миронова требовалось, чтобы он умел не только фехтовать, но и держаться в седле. Андрей Александрович уверял, что овладел этим навыком еще в трехлетнем возрасте. Чтобы подтвердить достоверность слов, актер даже предоставил свое детское фото, где он уверенно сидит на лошади. Правда, на игрушечной.

Когда пришло время сдавать экзамен на роль, а именно продемонстрировать свое умение держаться в седле, Миронова ждал оглушительный провал. Актер никак не мог справиться с лошадью, и она унесла его в неведомые дали. Все это время Миронов неистово кричал, подпрыгивая на кочках: «Снимите юного ковбоя!» Но, несмотря на свой позор перед «экзаменторами», роль Маркиза он все-таки заполучил.