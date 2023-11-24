Так сразу и не скажешь: в фильме «Берегись автомобиля» снялась настоящая дворянка

Любовь Добржанская прославилась десятками ярких ролей у лучших советских режиссеров. Зрители видели ее в картинах «Берегись автомобиля» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», осыпая комплиментами утонченные манеры артистки. И лишь самые близкие Добржанской знали о ее семейных тайнах.

Дело в том, что артистка происходила из дворянского рода. Ее отец был офицером Белой армии, дворянкой была и ее мать Ольга. После революции семья будущей артистки решила остаться на родине и тщательно скрывала свое происхождение. А ее мама старалась браться за самую тяжелую работу, чтобы никто вокруг не догадался о ее происхождении.

В течение многих лет даже коллеги не догадывались о происхождении Добржанской. Ей удалось построить успешную карьеру и стать обладательницей нескольких государственных премий. Артистку осыпали комплиментами за талант и изящные манеры. И лишь после ее смерти массовый зритель узнал всю правду о любимой актрисе.