«Так случилось»: округлившаяся любимица Меладзе принимает поздравления

Константин Меладзе — известный ловелас. Знаменитому композитору приписывали множество романов. После развода с Верой Брежневой сердце мэтра свободно, и слухов вокруг его фигуры стало еще больше. Публика пытается понять, кто же является нынешней фавориткой автора хитов, изучая окружение звезды.

Недавно о Меладзе с нежностью написала участница шоу «Голос» Наталья Сидорцова. Исполнительница рассказала, что ждет второго ребенка, а также поделилась трогательным фото с округлившимся животиком. Певица не забыла поблагодарить продюсера «ВИА Гры», который был ее наставником во время проекта.

«Так случилось», — начала свое обращение исполнительница.

Сидорцова рассказала, что с Константином Меладзе они больше не общаются. Тем не менее артистка поблагодарила мэтра за раскрытие ее таланта и помощь в карьере.