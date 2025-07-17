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Так себе экранизация: фильмы по Стивену Кингу, которые сильно отличаются от оригинального романа

17 июля 2025 16:11
Кадры из фильмов «Сердца в Атлантиде» и «Бегущий человек»

Некоторые из них сам писатель разнес в пух и прах, а вот другие, как ни странно, получились даже лучше книги.

Романы Стивена Кинга уже десятилетия подряд остаются одним из самых привлекательных способов пробиться в современный Голливуд, а за права на экранизацию борются в том числе и именитые режиссеры.

Так, в почетном списке писателя — уже более 80 адаптаций, будь то фильмы или телесериалы, однако далеко не все из них смогли по-настоящему передать суть своего первоисточника. В этой подборке рассказываем о тех фильмах, которые не так уж и сильно напоминают романы Кинга.

«Сердца в Атлантиде» (2001)

Фильм с Энтони Хопкинсом часто остается в тени других более успешных экранизаций Кинга, однако «Сердца в Атлантиде» все равно можно считать уникальным случаем среди всех адаптаций произведений писателя. Картина снята по мотивам одноименного сборника повестей, но адаптирует только одну из них под названием «Низкие люди в жёлтых плащах». В результате все равно получилась достаточно последовательная история, а отличия от оригинальной повести сделали ее только интереснее — но фанаты Стивена Кинга такой подход все равно не оценили.

«Темная башня» (2017)

Кадр из фильма «Темная башня»

Научно-фантастический вестерн считается одной из худших экранизаций Кинга, и неспроста — цикл романов «Темная башня» стал чуть ли не произведением всей жизни писателя, а адаптация, в свою очередь, попытался «впихнуть» тысячи страниц сюжета в полуторачасовой фильм. Помимо всего прочего, сам этот сюжет изменили и подстроили под экранизацию десятки раз, что истинным фанатам Кинга, конечно, не понравилось.

«Бегущий человек» (1987)

Благодаря готовящейся к выходу в этом году второй адаптации фильм с Арнольдом Шварценеггером в главной роли приобрел абсолютно заслуженную популярность, которой не получил в свое время. В отличие от одноименного романа Кинга, на экране персонажа Шварценеггера сделали настоящим героем боевиков, а потому и сюжет стал куда динамичнее, чем все то, что описано в книге. Так, многие поклонники отмечали, что «Бегущий человек» Кинга рисует мир куда более скучным и депрессивным, в то время как адаптация поражает воображение антиутопичными видами и более динамичными персонажами.

«Мгла» (2007)

Так себе экранизация: фильмы по Стивену Кингу, которые сильно отличаются от оригинального романа

Картина стала третьей по счету киноадаптацией Кинга от режиссера Фрэнка Дарабонта, до этого снявшего «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю». Учитывая предыдущие экранизации, в успехе «Мглы» никто не сомневался — фильм в итоге получился даже лучше книги благодаря неоднозначной, но точно запоминающейся концовке. В то время как сам Кинг не раз признавал, что не дружит с действительно впечатляющими финалами, Дарабонт смог спровоцировать активные обсуждения своего фильма благодаря таким расхождениям с оригинальным сюжетом — а значит, он все делал правильно.

«Сияние» (1980)

Хотя фильм Стэнли Кубрика стал культовой классикой, сам Стивен Кинг от «Сияния» совсем не в восторге — и в целом понятно почему. Несмотря на то, что основную идею и сюжет Кубрик сохранил, в историю все равно вошли многие новые детали или изменения оригинального сюжета, которые показались Кубрику необходимыми; кроме того, проигнорированной осталась и сама структура книги, а также стиль повествования. И все-таки даже сам Кинг не может отрицать тот факт, что именно «Сияние» Кубрика вполне заслуженно занимает одну из первых строчек в списке лучших адаптаций писателя.

Кстати, снявший три экранизации Кинга Фрэнк Дарабонт когда-то мечтал снять и четвертую, но фильм в итоге «достался» другому режиссеру — почитать об этом подробнее можно здесь.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Темная башня» (2017)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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