Так считала Ванга: представители этого знака Зодиака обречены на самую тяжелую судьбу

Великая предсказательница была убеждена, что на долю представителей этого знака выпадет больше всего трудностей.

Имя Ванги, без преувеличения, знакомо каждому человеку на земле. Даже те, кто далек от сферы эзотерики, хотя бы раз в жизни слышали о болгарской прорицательнице, одной из самых значимых личностей прошлого столетия. Помимо предсказаний, Ванга глубоко интересовалась астрологией. Она считала, что у каждого знака зодиака - своя уникальная судьба. У кого-то из представителей зодиакального круга жизнь будет легкой и приятной, другим же придется съесть пуд соли. Рассказываем, какому знаку зодиака Ванга предсказывала тяжелую долю, а также давала советы, как можно облегчить свою жизнь.

Близнецы

По словам Ванги, несмотря на внешнюю раскованность, представители воздушной стихии являются очень мнительными и закомплексованными людьми. Они постоянно беспокоятся о том, что подумают о них окружающие. Меньше всего на свете Близнецы хотят выглядеть лузерами, но из-за того, что отчаянно пытаются быть круче, только сильнее косячат. Болгарская провидица советовала им спокойнее относиться к своим ошибкам.

Как только Близнецы оказываются в сложной ситуации - а с их “везучестью” это происходит достаточно часто - они начинают безумно паниковать.

Поспешность в принятии решений только усугубляет дело. Говоря образно, Близнецы при поломке Близнецы начинают нажимать на все кнопки сразу и окончательно выводят все из строя. Ванга говорила, что представителям знака нужно быть хладнокровнее - в обратном случае они сделают только хуже.

Кроме того, по словам легендарной провидицы, многие Близнецы подвержены вредным привычкам.

Они легко могут подсесть, например, на азартные игры, которые привлекают уроженцев знака своей непредсказуемостью и остротой эмоций. Для Близнецов это не просто способ расслабиться, а целая философия, которая, увы, ведет к печальным последствиям.

Нередко, став зависимыми от пагубных пристрастий, представители знака так и остаются их заложниками.

Ванга говорила, что Близнецам необходимо научиться справляться со своими внутренними демонами. Только когда уроженцы воздушной стихии сами поверят в свои силы, таланты, возможности и возвысятся над своими слабостями, станут сильнее любых зависимостей и вредных привычек, высшие силы также начнут доверять Близнецам и оказывать им всестороннюю поддержку.

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