Так похожи: Дубцова показала фото отца, от потери которого до сих пор не оправилась

Ирина Дубцова опубликовала совместный архивный снимок с отцом. Виктор Викторович умер 11 лет назад от проблем с сердцем. Но боль потери не утихает.

На черно-белой фотографии маленькая Ирина улыбается в объятиях отца. «Я люблю тебя, Папа», — написала звезда поп-сцены. Свое сочувствие артистке выразили коллеги по цеху. А поклонники обратили внимание на внешнее сходство певицы и звездного родителя. Те же черты лица, выразительные глаза и темные волосы — фанаты решили, что, вне всяких сомнений, Ирина — папина дочка.

Смерть отца от Дубцовой близкие скрывали. Они знали, что ей нужно работать в кадре. Родственники опасались, что трагическое известие дестабилизирует ее. На прощании с папой она быть тоже не смогла — помешала работа. Оправиться от потери у нее до сих пор не получилось. Каждый год в день его смерти она публикует совместные фото и посвящает отцу стихи.