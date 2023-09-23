Так питаются в доме главного шефа всея Руси: легкий завтрак по рецепту Ивлева

Константин Ивлев по праву считается одним из самых известных шеф-поваров России. Можно было бы предположить, что каждый прием пищи в его доме похож на произведение искусства. Но мужчина удивляет фанатов: его рецепты завтраков доступны любому.

Фирменное блюдо Ивлева — это сырники. В варианте повара они практически идентичны классическому рецепту, но лишь слегка обжариваются на сковороде, а затем запекаются в духовке. Для более изысканного вкуса Константин добавляет в тесто нарезанные дольки лимона.

Еще один вариант завтрака от шефа — омлет. По рецепту Ивлева, в него следует добавить вкусную начинку из тертого сыра, мелко нарезанной ветчины и зелени. Сам Константин выбирает базилик и лук-сибулет. Как и сырники, повар немного обжаривает его на сковороде, а затем заворачивает в яичный блинчик начинку и отправляет ролл в духовой шкаф.