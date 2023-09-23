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Так питаются в доме главного шефа всея Руси: легкий завтрак по рецепту Ивлева

23 сентября 2023 18:30
Так питаются в доме главного шефа всея Руси: легкий завтрак по рецепту Ивлева

Никаких изысков — приготовить может каждый.

Константин Ивлев по праву считается одним из самых известных шеф-поваров России. Можно было бы предположить, что каждый прием пищи в его доме похож на произведение искусства. Но мужчина удивляет фанатов: его рецепты завтраков доступны любому.

Фирменное блюдо Ивлева — это сырники. В варианте повара они практически идентичны классическому рецепту, но лишь слегка обжариваются на сковороде, а затем запекаются в духовке. Для более изысканного вкуса Константин добавляет в тесто нарезанные дольки лимона.

Еще один вариант завтрака от шефа — омлет. По рецепту Ивлева, в него следует добавить вкусную начинку из тертого сыра, мелко нарезанной ветчины и зелени. Сам Константин выбирает базилик и лук-сибулет. Как и сырники, повар немного обжаривает его на сковороде, а затем заворачивает в яичный блинчик начинку и отправляет ролл в духовой шкаф.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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