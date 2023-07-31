Так не делается: всплыла некрасивая правда о жене Мягкова

Андрей Мягков души не чаял в любимой жене Анастасии Вознесенской. Ради нее он был готов на многое, даже на манипуляции и шантаж.

Первое время карьера Вознесенской складывалась более успешно, чем у ее мужа. Но после премьеры «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова все в корне изменилось. Мягков у режиссеров был нарасхват, а вот его благоверную на съемки не звали. Из-за профессиональной невостребованности артистка начала выпивать, и ее супруг забил тревогу.

Находчивый актер быстро нашел выход из затруднительной ситуации. Получая новое предложение от киношников, он ставил условие, что вместе с ним работать над картиной будет и Вознесенская.

Многие киноделы, неистово желая видеть Мягкова в своих лентах, поддавались на эти уговоры. Тем временем зрители даже не догадывались, что раз за разом актриса попадала на большие экраны не благодаря таланту, а благодаря помощи супруга.