Так не бывает! Звезда «Шоугелз» в 50 лет стала сексуальнее, чем 27 лет назад (фото)
Кажется, что с годами знаменитость только молодеет.
Самой знаковой ролью в карьере Элизабет Беркли стал фильм «Шоугелз», в котором она перевоплотилась в стриптизершу. После выхода картины она практически проснулась знаменитой, но в ее дальнейшей фильмографии больше не было таких же успешных проектов.
Сегодня Беркли активно продолжает сниматься, а ее основными проектами становятся сериалы. Например, зрители могли ее увидеть в ситкомах «Новенькая» и «Спасенные звонком», а также в детективе «C.S.I.: Майами». Помимо этого, она занимается социальной работой и агитирует американцев отказываться от потребления мяса и использования меха.
При этом внимание публики артистка привлекает преимущественно своими социальными сетями. Как считают поклонники, 50-летняя знаменитость с годами становится только красивее. Годы не сказываются на ней, и сегодня Беркли выглядит намного эффектнее, чем в знаменитой картине Пола Верховена, которая сделала ее звездой.
«Стала только краше», «Настоящая красотка», — делятся мнением поклонники.