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Так намного лучше: народ потерял дар речи, увидев лицо Гурцкой без очков вблизи

3 июля 2023 07:30
Так намного лучше: народ потерял дар речи, увидев лицо Гурцкой без очков вблизи

Поклонники в восторге от смелости артистки.

Диана Гурцкая слепая от рождения. Тем не менее, незрячая девочка с первых лет жизни тянулась к музыке и с легкостью освоила фортепиано. В 10 талантливый ребенок дебютировал на сцене в Тбилисской филармонии.

В начале нулевых необычная исполнительница стала звездой эстрады. Отличительной чертой Гурцкой стал не только сладкий голос, но и большие черные солнцезащитные очки — без них певица не выступала.

Однако в последние годы артистка решила нарушить правило и теперь без стеснения демонстрирует лицо без аксессуара. В клипе «Тебя теряю» Диана Гурцкая появилась с закрытыми глазами, чем порадовала фанатов.

«Без очков вам даже лучше», «Диана, вы очень красивая. Очки прикрывали эту красоту. Можете смело менять очки на легкую, прозрачную вуаль. Ваши черты лица хочется рассматривать как картину», «Мне понравился образ с закрытыми глазами больше, чем с прикрытыми, и уж точно лучше, чем в очках», — писали пользователи соцсетей.

Так намного лучше: народ потерял дар речи, увидев лицо Гурцкой без очков вблизи
Фото: кадр из клипа Дианы Гурцкой "Тебя теряю" (2014), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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