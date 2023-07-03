Так намного лучше: народ потерял дар речи, увидев лицо Гурцкой без очков вблизи

Диана Гурцкая слепая от рождения. Тем не менее, незрячая девочка с первых лет жизни тянулась к музыке и с легкостью освоила фортепиано. В 10 талантливый ребенок дебютировал на сцене в Тбилисской филармонии.

В начале нулевых необычная исполнительница стала звездой эстрады. Отличительной чертой Гурцкой стал не только сладкий голос, но и большие черные солнцезащитные очки — без них певица не выступала.

Однако в последние годы артистка решила нарушить правило и теперь без стеснения демонстрирует лицо без аксессуара. В клипе «Тебя теряю» Диана Гурцкая появилась с закрытыми глазами, чем порадовала фанатов.