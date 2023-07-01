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Так наклоняться с глубоким декольте нельзя: Узерли засветила внушительные формы

1 июля 2023 18:30
Так наклоняться с глубоким декольте нельзя: Узерли засветила внушительные формы

Поклонники в экстазе.

Сериал «Великолепный век» закончился почти 10 лет назад, однако фанатов картины все не отпускает история любви рабыни Хюррем и султана Сулеймана. Проект сделал из исполнительницы главной роли — Мерьем Узерли — мировую звезду, которую все также помнят и любят.

Последние годы актрисы почти не видно на экранах. Исключением стали такие киноленты, как «Материнская рана» и «Королева ночи», а остальные фильмы с участием рыжей бестии едва ли знакомы российским зрителям.

При этом Роксолана часто балует подписчиков в соцсетях новыми снимками, порой довольно откровенными.

Главная красавица Турции снялась в красном пеньюаре в домашней обстановке, оголив свои прелести.

Так наклоняться с глубоким декольте нельзя: Узерли засветила внушительные формы
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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