Так наклоняться с глубоким декольте нельзя: Узерли засветила внушительные формы

Сериал «Великолепный век» закончился почти 10 лет назад, однако фанатов картины все не отпускает история любви рабыни Хюррем и султана Сулеймана. Проект сделал из исполнительницы главной роли — Мерьем Узерли — мировую звезду, которую все также помнят и любят.

Последние годы актрисы почти не видно на экранах. Исключением стали такие киноленты, как «Материнская рана» и «Королева ночи», а остальные фильмы с участием рыжей бестии едва ли знакомы российским зрителям.

При этом Роксолана часто балует подписчиков в соцсетях новыми снимками, порой довольно откровенными.

Главная красавица Турции снялась в красном пеньюаре в домашней обстановке, оголив свои прелести.