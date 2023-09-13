Так на Руси называли только нежеланных детей: эти имена и сейчас звучат обидно

Жители Древней Руси крайне внимательно подходили к подрастающему поколению. Они ориентировались и на благозвучие, и на смысл, который оно несет. И даже для нежеланных наследников они выбирали весьма говорящие имена.

Так, если мальчик был зачат и родился неожиданно, то было запрещено называть его как других детей. Родители называли сына Нечай или Неждан, чтобы подчеркнуть, что не планировали еще одного наследника. При этом они нередко разыгрывали сценку, чтобы обмануть злых духов. Родители публично притворялись, что ребенка им подкинули. Таким образом они пытались обмануть духов, которые, узнав правду, могли принести несчастья и мальчику, и всей семье.

Со временем же родители перестали называть детей так. Нечаи, Нежданы и вера в злых духов полностью исчезли из жизни людей, как и многие другие имена, популярные в то время.