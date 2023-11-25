Так может только Михалков: в этом фильме не снимались актеры, но его номинировали на «Оскар»

Эту ленту Никита Михалков снимал при активном содействии и помощи тогда еще дружественной Франции. Более того, европейская сторона выступила инициатором съемок и заказчиком.

Незадолго до старта у режиссера даже не было сценария. В наличии оказалась лишь сырая сюжетная линия и пара проходных эпизодов. Но и этого хватило для заключения контракта.

98 процентов сценария Михалков придумывал прямо во время съемок, которые, к слову, длились целых три месяца. Снимали не в СССР и не во Франции, а в экзотической Внутренней Монголии на территории Китая.

Примечательно, что в кадрах фильма «Урга: Территория любви» почти невозможно встретить ни одного профессионального актера. Михалков снимал простых людей из народа.

Премьеру отмечали во Франции, и почти сразу режиссер получил за ленту главный приз Венецианского кинофестиваля. Затем — приз Европейской киноакадемии. Затем — номинацию на «Оскар». Но вот сама заветная статуэтка утекла как вода сквозь пальцы.