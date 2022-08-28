Так легко согласилась раздеться: Варлей раскрыла секрет успеха у Гайдая

Роль Нины в «Кавказской пленнице» подарила Наталье Варлей всесоюзную славу и любовь миллионов зрителей, а все потому, что она вовремя разделась. Во всяком случае, такую историю поведала сама артистка.

Звезда рассказала, что кинопробы в культовую комедию дались ей играючи: реплики Шурика из-за камеры подавал сам Гайдай, а партнером по сцене у нее был тот самый ослик, благодаря которому Варлей не думала о волнении.

Режиссеру жизнерадостность и легкость актрисы пришлась по душе, и финальной частью проб стал вопрос, не готова ли она сняться еще и в купальнике. Наталья быстро согласилась, чем удивила не только постановщика, но и всю съемочную команду.

«Они не учли, что я работаю в цирке и купальник, по сути, — моя цирковая "униформа"… Позже Гайдай мне рассказал, что этот эпизод прибавил сто очков в мою пользу, так как бы воспринят как свобода, раскрепощенность перед камерой», — поведала звезда в книге «Канатоходка ».

А ведь соперниц у Варлей было несколько сотен — об этом она с удивлением узнала уже после того, как получила роль. Среди них были признанные красавицы: Наталья Фатеева, Надежда Румянцева, Лариса Голубкина и др.