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Так красятся не только бабушки: эти приемы макияжа из СССР в тренде до сих пор

6 ноября 2023 13:57
Так красятся не только бабушки: эти приемы макияжа из СССР в тренде до сих пор

Мода и вправду оказалась цикличной.

В Советском Союзе не было такого разнообразия косметических средств, каким могут похвастаться современные модницы. Большая часть хитростей, которыми пользовались при нанесении макияжа красавицы прошлого века, сейчас неактуальна.

Но некоторые приемы в моде до сих пор. Например, тренд на широкие, чуть подкрашенные брови, как у героини Светланы Светличной в «Бриллиантовой руке», держится уже несколько лет. Да и яркие, графичные стрелки, которыми щеголяет ее Анна Сергеевна, тоже любят рисовать современные бьюти-блогеры.

Еще один актуальный вариант — «кошачья» подводка, как у персонажа Екатерины Васильевой в «Чародеях». Чтобы придать выразительности взгляду, вполне можно подкрасить карандашом не только верхнее, но и нижнее веко. А вот голубые тени и помада кирпично-оранжевого оттенка сейчас выглядят откровенно устаревшими.

Фото: Кадр из фильма «Чародеи» (1982), кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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