Так изменилась: посмотрите, как выглядит Юлия Самойлова спустя пять лет после «Евровидения»
Прошедшие годы заметно сказались на внешности артистки.
Юлия Самойлова прославилась на всю Россию после участия в музыкальном конкуре «Евровидение». Певица заняла 15-е место, исполнив композицию I Won’t Break, а когда вернулась в Россию, то продолжила покорять музыкальный Олимп.
За годы творчества Самойлова выпустила полноценный альбом и множество синглов, которые неизменно становились хитами. Свободное же от творчества время артистка посвящает благотворительности, являясь попечителем фонда поддержки детей «Круг добра».
О своей жизни Самойлова рассказывает в социальных сетях, где регулярно делится множеством снимков. Преданные поклонники, обсуждая свежие фотографии певицы, не скрывают, что за прошедшие пять лет Самойлова очень изменилась и стала еще привлекательнее.
«Какая красавица, так изменилась», «Неземная улыбка», «Вы очень красивая, становитесь только лучше», — уверены пользователи Сети.