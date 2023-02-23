Так изменилась: посмотрите, как выглядит Юлия Самойлова спустя пять лет после «Евровидения»

Юлия Самойлова прославилась на всю Россию после участия в музыкальном конкуре «Евровидение». Певица заняла 15-е место, исполнив композицию I Won’t Break, а когда вернулась в Россию, то продолжила покорять музыкальный Олимп.

За годы творчества Самойлова выпустила полноценный альбом и множество синглов, которые неизменно становились хитами. Свободное же от творчества время артистка посвящает благотворительности, являясь попечителем фонда поддержки детей «Круг добра».

О своей жизни Самойлова рассказывает в социальных сетях, где регулярно делится множеством снимков. Преданные поклонники, обсуждая свежие фотографии певицы, не скрывают, что за прошедшие пять лет Самойлова очень изменилась и стала еще привлекательнее.