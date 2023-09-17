Так и осталась старой девой: вскрылась неудобная правда о бывшей Кончаловского

Любовь Толкалина почти двадцать лет была фактической супругой режиссера Егора Кончаловского. Они жили под одной крышей в перерывах между гастролями, потом у пары родилась дочь Маша, но до ЗАГСа дело так и не дошло. Напротив, союз распался, без скандалов и выяснения отношений. По признанию самой артистки, только расставшись, они наконец-то смогли стать друзьями.

Долгое время бывшие супруги хранили молчание относительно причин, которые вынудили их расстаться. Только через два года после объявления о разводе Егор Андреевич поделился откровенной историей. Оказалось, что все это время ему нужны были стабильность и спокойствие, но со взбалмошной Толкалиной получить этого он не смог. Позже его слова подтвердила и сама актриса.

Видимо, сложности характера и дальше не дают Любови устроить свою личную жизнь. Кончаловский успел жениться на Марии Леоновой, у пары родился общий сын Тимур. А Толкалина так и осталась одинокой, все свои силы отдавая карьере.