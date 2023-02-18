Так и не увидели отца: что стало с детьми Сергея Безрукова от первой жены

Первой женой знаменитого актера Сергея Безрукова стала красавица Ирина Бахтура, которая даже после развода с любимым мужем оставила его фамилию. Однако этот брак сложно было назвать идеальным и гармоничным.

Наличие кольца на безымянном пальце и штампа в паспорте не остановило артиста от измен. Хотя в это же время его супруга всеми силами пытались забеременеть и даже решилась на искусственное оплодотворение.

В Германии женщина успешно прошла все процедуры и готова была стать матерью двоих детей. Безруков к тому времени уже был отцом, но малыши родились вне брака.

И все же у Ирины и Сергея не получилось стать родителями в тот раз. Эмбрионы не прижились, и у актрисы случился выкидыш. Без сомнения, мужчина был расстроен такими известиями и потерей двух своих детей, но он не забыл и про супругу, стараясь ее поддержать и ободрить. Тем не менее в 2015 году эта пара распалась, так и не воспитав общих наследников.