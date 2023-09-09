Так и не скажешь, что вундеркинды: как выглядели Тепляковы до славы и 8 детей

Евгений Тепляков известен как многодетный отец, который может воспитать из любого ребенка вундеркинда. По крайней мере, так заявляет сам мужчина. Его эпатажное поведение сочетается с не менее ярким образом — длинные волосы, усы и внушительная борода. Но таким педагог был далеко не всегда.

О прошлом Евгения не так много информации: даже то, что он сам говорит в интервью, приходится перепроверять на предмет достоверности. Известно, что Наталья стала второй супругой Теплякова. Пара познакомилась в 2011 году, в то же время будущий отец семейства окончил аспирантуру.

Девушка была очень образованной и начитанной, чем и покорила эрудированного Евгения. Она работала в административном управлении банка, но отказалась от карьеры ради воспитания детей. На старых фото влюбленные выглядят обычной счастливой парой. Оказывается, в молодости Тепляков носил короткую стрижку, а его жена одевалась по моде. Сегодня у этих двоих совсем другие приоритеты.