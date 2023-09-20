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Так и не скажешь, что тяжело болел: как незадолго до смерти выглядел муж Пахмутовой

20 сентября 2023 20:05
Так и не скажешь, что тяжело болел: как незадолго до смерти выглядел муж Пахмутовой

Редкие кадры появились в Сети.

На прошлой неделе скончался прославленный советский поэт-песенник Николай Добронравов. Мужчине было 94 года. По сообщению родственников, причиной его ухода из жизни стала продолжительная болезнь. Многие поклонники до сих пор не могут поверить, ведь вместе с супругой Александрой Пахмутовой Николай Николаевич всегда выглядел бодрым и крепким, невзирая на возраст.

В Сети появилась видеозапись одного из последних выступлений Добронравова. Поэт вышел на сцену во время концерта в честь юбилея подводных сил ВМФ России.

В кадре видно, что Николай Николаевич держится очень бодро и выглядит совершенно здоровым. Декламируя собственное стихотворение под названием «Мужеству жить», автор громким и твердым голосом заставил весь зал затаить дыхание. Сложно поверить, что этого крепкого старика могла победить коварная болезнь.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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