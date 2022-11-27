Так и не познала радость материнства: печальная судьба красотки Варвиной из «Дома 2»

Наталья Варвина была одной из самых известных участниц проекта «Дом-2», но скандальная программа принесла телезвезде не только славу, но и любовь. В 2010 году Варвина познакомилась на съемочной площадке с генпродюсером реалити Алексеем Михайловским – и между ними вспыхнула страсть. Пикантным моментом было то, что на начало романа Михайловский был все еще женат, однако продюсер уверял, что тогда уже не жил с женой. Вскоре Алексей Михайловский получил статус свободного человека, а в 2013-м женился на Наталье. Супруги счастливы уже почти десять лет, однако детей в паре до сих пор нет. Поклонники интересуются у Варвиной, почему они не обзавелись наследниками – и телезвезда все же решила поставить все точки над «i».

«У меня проблемы со здоровьем. Надеюсь, любопытство всех удовлетворила», – ответила Наталья Варвина и разом прекратила дискуссию.